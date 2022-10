Mamy drugą najlepszą specjalną strefę ekonomiczną w Europie i siódmą na świecie

Ranking „Global Free Zones of the Year 2022” wydawany jest przez Financial Times, jeden z najbardziej opiniotwórczych dzienników finansowych na świecie. Autorzy wskazują w publikacji najlepsze strefy ekonomiczne, zarówno w ujęciu globalnym, jak i regionalnym oraz nagradzają je w zakresie usług specjalnych. Dlatego oprócz 7 miejsca na świecie i drugiego w Europie, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna dostała także wyróżnienie za obsługę dużych przedsiębiorców, przy jednoczesnej wysokiej rekomendacji lokowania dużych projektów właśnie w obszarze jej oddziaływania.

- Otrzymanie tytułu jednej z najlepszych stref ekonomicznych na świecie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem oraz niewątpliwym docenieniem naszej pracy. Realizowane przez nas działania skupiają się na czterech głównych filarach, czyli wsparciu przedsiębiorców, pomocy w rozwoju startupów poprzez działalność parków naukowo – technologicznych, promocji szkolnictwa branżowego oraz rozwoju przemysłu dzięki działalności Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. Taki wachlarz projektów pozwala nam na kreowanie odpowiednich warunków inwestycyjnych od dostosowania podstaw edukacyjnych pod potrzeby rynku pracy, po wsparcie rozwoju światowych korporacji – mówi Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.