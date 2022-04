Mamy dla was wyjątkowy PREZENT: "Podróżnik" - interaktywny przewodnik turystyczny po Pomorzu

Wszystkie drogi prowadzą na Pomorze!

Cieplejsze dni, zachwycająca zielenią przyroda, urlop do wykorzystania - najwyższy czas, by planować wypoczynek! Jeśli chcecie pobyć z dala od zgiełku, bliżej natury i cieszyć się ciszą - Pomorze jest dla Was. A może przeciwnie, wolicie spędzać czas aktywnie - jeżdżąc na rowerze, pływając, zwiedzając miejsca, w których dotąd nie byliście? Nasz region ma tak wiele do zaoferowania! To miejsce dla każdego - przebogate turystycznie.

Sprawdźcie nasz "Podróżnik" - to miniprzewodnik po Pomorzu, w którym specjalnie dla was zebraliśmy atrakcje. Planujcie całe tygodnie, weekend lub choćby kilka godzin, by tu odpocząć.

"Podróżnik" - warto z niego skorzystać

W naszym pomorskim przewodniku opisujemy:

16 powiatów - znajdziecie kilka regionalnych ciekawostek

10 subiektywnie wybranych atrakcji z orientacyjnymi mapkami

Gdańsk, Sopot i Gdynię - propozycje miejsc, które koniecznie warto odwiedzić, będąc w Trójmieście

Trasy rowerowe, piesze, wodne - dla miłośników aktywnego wypoczynku

Przewodnik turystyczny po Pomorzu to 64-stronicowy przegląd najciekawszych miejsc i gotowe pomysły na samotne lub rodzinne wycieczki. To znakomita propozycja na urlop!