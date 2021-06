"Mama i ja" w Gdańsku. Trwa głosowanie! Wybieramy najładniejsze zdjęcie na lipcową okładkę gazety.

Zdjęcie mamy, która zdobędzie najwięcej głosów w skali województwa trafi na okładkę głównego wydania gazety.

Pierwsze pięć mam ze szczytu wojewódzkiego rankingu laureatek z miast i powiatów otrzyma także vouchery na zakupy w salonach SMYK o wartości 2000 złotych, 1500 złotych, 1000 złotych oraz 500 złotych odpowiednio za zajęcie miejsca 1, 2, 3 oraz 4 i 5 w rankingu. Najważniejszą nagrodą będzie jednak awans do finału akcji MAMA I JA, w którym główną nagrodą będzie samochód Citroen C3. Gra warta świeczki, prawda?

WAŻNE! Głosowanie będzie trwać do wtorku, 6 lipca do godz. 21:00. Zgłoszenia do naszej akcji będziemy przyjmować jeszcze do czwartku, 20 czerwca.