Mały Ignaś z Cedrów Wielkich potrzebuje wsparcia. Tak można mu pomóc

Chłopczyk od stycznia jest karmiony przez PEG.

- Miało być to czasowe, ale laryngolog w Poznaniu powiedział nam, że może to potrwać dużo dłużej - dodaje mama chłopca. - Ignaś ma wszystko wiotkie w swoim organizmie, w tym krtań, mięśnie, które potrzebuje do połykania. Do tego jego organizm nie ma funkcji obronnych, jeśli jedzonko będzie mu szło do tchawicy to nie zacznie kaszleć, żeby się obronić i będzie to prowadziło do cichych zachłystowych zapaleń płuc. Karmimy go też z elektrostymulacją, która wspomaga to połykanie.