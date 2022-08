Mało znane fakty o serialu Przyjaciele. Wiedzieliście o tym? Ciekawostki o serialu Przyjaciele

Ciekawostki o serialu Przyjaciele. O tym mogłeś nie wiedzieć!

Przyjaciele, czyli serial, z którego do popkultury weszło wiele tekstów, zwrotów, a nawet gestów. Nie mogło być inaczej. Mówimy bowiem o ponadczasowej serii, która zachwyca od lat wiele pokoleń. Przyjaciele odnieśli ogromny sukces, medialny i finansowy. Znany prawie na całym świecie serial cieszy się uznaniem i sympatią wielu fanów, także w Polsce. I jak przystało na tak rozpoznawalną produkcję, sporym zainteresowaniem cieszą się mało znane fakty na jego temat. A, że serial kręcono przez dekadę, ciekawostek nie brakuje. Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie tych najlepszych. Koniecznie to zobaczcie!