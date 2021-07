Malijski napastnik Bassekou Diabate wypożyczony do Lechii Gdańsk. 21-latek będzie grał z numerem 10 na koszulce Rafał Rusiecki

Bassekou Diabate związał się z Lechią Gdańsk umową do końca sezonu 2021/2022 lechia.pl

Transfery w Lechii Gdańsk lato 2021. 21-letni napastnik Bassekou Diabate będzie grał w zespole biało-zielonych do końca sezonu 2021/2022. Reprezentant Mali został wypożyczony, a umowa zawiera opcję wykupu. To trzeci piłkarz, który dołączył do Lechii tego lata.