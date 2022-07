Małe i średnie firmy w poszukiwaniu… tańszej energii

W czerwcu zeszłego roku średnia cena energii elektrycznej TGeBase notowana na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wynosiła 353,56 zł, a po roku już 884,68 zł. Doskonale pokazuje to, jak dynamicznym rynkiem jest sektor energii. Napięta sytuacja geopolityczna i gospodarcza, jak i nabierająca tempa transformacja energetyczna nie dają nadziei na znaczące spadki cen w najbliższym czasie. W efekcie widać, jak mały i średni biznes dostosowuje się do nowej sytuacji na rynku i stara się minimalizować skutki podwyżek.

Jak się rozliczać? Co dnia…

W przypadku kontraktów zakładających comiesięczną zmianę ceny, spółki obrotu oferują możliwość rozliczania po cenie dla konkretnej godziny w miesiącu, wg notowań na TGE. Decydują się na to przede wszystkim firmy, których zapotrzebowanie na prąd jest w miarę stabilne lub co najmniej możliwe do przewidzenia. Rozwiązanie to wybierają także przedsiębiorcy, którzy oczekują, że ceny zaczną spadać w nieodległej przyszłości i czekają na lepszy moment zakupowy, by powrócić do „klasycznego” rozliczania według długookresowych stałych cen.