Małe i średnie firmy mogą pozyskać granty na usługi doradcze

Spektrum pozwala skorzystać z eksperckiej wiedzy, by poszerzyć ofertę i rynki zbytu, przyczynić się do zwiększenia przychodów czy zwiększyć konkurencyjność produktową. Doradcy, z firm akredytowanych w programie ARP, pomogą też usprawnić działanie przedsiębiorstwa czy poprawić jakość procesów. Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności pomorskich MŚP do roku 2023 w efekcie utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie.

Czy i jakie koszty ograniczyć? Czy i w co w obecnej, trudnej sytuacji inwestować? Czy negocjować warunki kredytu z bankiem? A może zaciągać nowy kredyt, by ratować lub rozwijać biznes? Jak dostosować ofertę do nowych warunków? Czy to odpowiedni czas, by wprowadzać nowe usługi lub produkty? Czy wzmocnić działania marketingowe, czy raczej je ograniczyć? To tylko niektóre pytania, które stawiają sobie dzisiaj przedsiębiorcy.