Malborskie Morsy pożegnały stary i powitały nowy rok. Szampańska zabawa na miejskim kąpielisku [ZDJĘCIA] Radosław Konczyński

Woda w Nogacie w niedzielę (1 stycznia) nie była tak zimna, jak by chcieli, ale co zrobić. Spore grono Malborskich Morsów wskoczyło w południe do rzeki, by zażyć pierwszej kąpieli w 2023 roku.