Malborska porodówka w czołówce ogólnopolskiego rankingu. Pacjentki doceniają i dlatego przyjeżdżają nawet spoza Pomorza Radosław Konczyński

Porodówka w malborskim szpitalu zakończyła miniony rok na 1 miejscu w ogólnopolskim rankingu "Rodzić po ludzku" prowadzonym przez fundację o tej samej nazwie. To lokata ex aequo z dwoma warszawskimi klinikami. Wysoka ocena nie jest przypadkiem, bo to efekt kompleksowego podejścia do kobiet w ciąży i po porodzie.