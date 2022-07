Malbork. Uczestnicy Oblężenia 2022 przemaszerowali z centrum miasta pod zamek. 23.07.2022

Przemarsz Malbork 2022

To XXI edycja malborskiej imprezy, znanej w kraju i na świecie. Zresztą, obce języki z zachodniej i środkowej Europy można często usłyszeć w tłumie przy zamku. To z kolei zadaje kłam famie, która rozeszła się po świecie – że w Polsce jest niebezpiecznie z powodu wojny trwającej w Ukrainie.

Sobota (23 lipca) to drugi dzień na Oblężeniu. Od rana widać, że turystów znacząco przybyło w porównaniu do piątku. Ci, którzy dotarli do miasta dość wcześnie, mogli przed południem zobaczyć przemarsz kilkuset uczestników imprezy z placu Kazimierza Jagiellończyka, ul. Piastowską i Starościńską pod zamek.

Tutaj podczas oficjalnego otwarcia wydarzenia dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego, przypomniał, że spotkanie na Festiwalu Kultury Średniowiecznej Oblężenie Malborka (bo to pełna nazwa) jest możliwe dzięki temu, że w 2000 r. imprezę wymyślili członkowie miejscowego Stowarzyszenia Anno Domini 1410.