Malbork. Pociągi przez kilka godzin nie mogły jeździć w stronę Elbląga. Komunikacja kolejowa została przywrócona

Aktualizacja - 2.12.2021 r., godz. 20.20

Okazało się, że za problemami na linii kolejowej Malbork-Elbląg-Olsztyn stały trudne warunki pogodowe panujące w czwartek na północy Polski. Chodzi oczywiście o silny wiatr, którego porywy uszkodziły sieć trakcyjną. Naprawa miała trwać do około godz. 20. Przewidywania okazały się trafne. PKP PLK poinformowały wieczorem, że ruch pociągów został przywrócony po godz. 19.30, ale utrudnienia nie całkiem zostały wyeliminowane.

- Między Malborkiem a Elblągiem pociągi kursują po jednym torze. Prace naprawcze na drugim torze są kontynuowane - przekazał około godz. 20 Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.

W każdym razie zarówno składy regionalne, jaki i dalekobieżne mogą już jeździć tą linią. Przypomnijmy, że do awarii spowodowanej przez żywioł doszło około godz. 12 między Malborkiem a Starym Polem. Pociągi regionalne zmierzające do Elbląga z musu kończyły bieg w Malborku, tutaj podróżnym podstawiano autobusy komunikacji zastępczej, którymi dostawali się do Starego Pola, a stamtąd pociągiem mogli jechać dalej. Analogicznie w odwrotnym kierunku.

Z kolei pociągi dalekobieżne jadące w kierunku Olsztyna kierowane były przez Iławę.