Malbork. Oszczędzanie energii w Urzędzie Miasta. Pracownicy radia mają słuchać tylko online, nie dogrzewają się też grzejnikami na prąd

Kto ostatnio był w Urzędzie Miasta Malborka, być może sam zauważył, że nad włącznikami prądu na korytarzach pojawiły się informacyjne naklejki z hasłem „Oszczędzaj energię”. Mieszkańcy mogą to sobie wziąć do serca, ale okazuje się, że cel jest zupełnie inny. To ma być takie „ku pamięci” przede wszystkim dla urzędników.

- Przekazaliśmy wskazówki pracownikom, by gasili światło, gdy wychodzą z pokoi. By wyłączać komputery, jeśli szykuje im się dłuższa nieobecność w ciągu dnia, bo u nas to właśnie one pobierają najwięcej prądu. Mamy też przykręcone kaloryfery na korytarzach. Naklejki pokazały się dla przypomnienia – dowiedzieliśmy się od Ewy Dąbrowskiej, sekretarz miasta.

W komunikacie do urzędników z magistratu jest też pare ograniczeń, do których powinni się stosować.