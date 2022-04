Malbork. Miniatura zamku gotowa w 70 proc. Twórca Piotr Banasik deklaruje: w tym sezonie będzie można oglądać gotową budowlę

Malbork. Miniatura zamku

Tak naprawdę jednak nie ma żartów, to nie byle jaka budowla.

- To naprawdę dość żmudne zadanie, polegające na odzwierciedleniu wszystkich elementów warowni z 1938 r. Twórca, Piotr Banasik, konsultuje wszystkie elementy z Bernardem Jesionowskim z Muzeum Zamkowego – informował Zbigniew Charmułowicz.

Jak się okazuje, wiele rzeczy w całym procesie przyspieszyć nie można, bo choć to miniatura, to technologia budowlana jest identyczna, jak w przypadku obiektów o normalnych rozmiarach.