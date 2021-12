Malbork. Kierowca uszkodził wiadukt na DK 55. Źle ocenił wysokość i zahaczył koparką o obiekt Radosław Konczyński

To niecodzienna sytuacja. We wtorkowe przedpołudnie (14 grudnia) koparka przewożona na lawecie nie zmieściła się pod wiaduktem kolejowym w Malborku Kałdowie i doszło do, na szczęście niewielkiego, uszkodzenia obiektu.