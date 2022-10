Malbork. Inauguracja roku kulturalnego. Najpierw Qczaj i Kinga Zawodnik w ramach prozdrowotnej kampanii, a wieczorem Anna Karwan w Karwanie

Piątkowe popołudnie i wieczór 28 października w Malborku zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie. Najpierw odbędą się BIUSTOpozytywne warsztaty z Qczajem i Kingą Zawodnik. Zaplanowane są w Szkole Łacińskiej na Starym Mieście. Początek o godz. 16.30.

Każdego roku w październiku rozpoczyna się w Malborku nowy rok kulturalny. Zawsze inicjuje go świetny koncert i wręczanie nagród kulturalnych. W tym roku również się to nie zmieni. Zaskoczeniem może być za to fakt, że inauguracyjną scenę szturmem przejmą kobiety, a ściślej rzecz ujmując – temat kobiecego zdrowia i samoakceptacji.

Październik to bowiem miesiąc dbania o zdrowie piersi i czas, kiedy przypominamy o profilaktyce i samobadaniu. W tym roku kulturalnie porozmawiamy zatem… no właśnie o biuście – tłumaczy Izabela Sakutowa, międzynarodowa ekspertka brafittingu z Malborka i prezes fundacji Wsparcie na Starcie.