Malbork. Elewarr zaprasza rolników na rozpoczęcie skupu. Zwiedzanie magazynu i instytucje rolnicze w jednym miejscu

Przy ul. Dalekiej 72 w Malborku mieści się jeden z pięciu magazynów wchodzących w skład Elewarr Oddział Malbork. Pozostałe znajdują się w Ornecie, Braniewie, Pieniężnie i Bartoszycach. Ale to ten malborski, zlokalizowany w dzielnicy Piaski, jest największy, został więc nieprzypadkowo wybrany na miejsce wydarzenia o nazwie „Zaczynamy skup – spotkanie z rolnikami”.

Jak informuje spółka Elewarr, jego powierzchnia magazynowa wynosząca ok. 90 tys. ton sprawia, że to jeden z największych elewatorów w Polsce. Skupuje od rolników rzepak i pszenicę oraz świadczy usługi przechowalnicze dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, co oznacza składowanie rezerw żywnościowych na wypadek wojny, kataklizmu, zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Magazyn w Malborku co roku współpracuje z około 1200 rolnikami. W 2018 roku skupiono tu 22 576,140 ton plonów rolnych, w 2019 roku - 21 490,990 ton, a w 2020 roku - 26 328,260 ton. Plany na tegoroczne żniwa przekraczają 30 tysięcy ton.