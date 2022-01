Malbork doczeka się bezpłatnej komunikacji miejskiej jeszcze w tym roku?

Temat wprowadzenia bezpłatnej komunikacji zbiorowej w Malborkujest od jakiegoś czasu intensywnie analizowany przez władze. Jak się okazuje, nie tylko „na sucho”, bo sprawdzają również, jak to wygląda w praktyce. Jak się dowiedzieliśmy, wiceburmistrzowie Józef Barnaś i Jan Tadeusz Wilk oraz Małgorzata Zemlik, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. odwiedzili Szczecinek w województwie zachodniopomorskim.

Koledzy odwiedzili samorząd, który ma komunikację za darmo. To trochę większe od nas miasto. My mamy 17 kilometrów kwadratowych, oni ponad 48 kilometrów. To dużo większa powierzchnia, więc z punktu widzenia transportowego, na pewno gorzej. Ale ludności dużo więcej nie mają, bo niecałe 40 tys. mieszkańców, my ok. 38 tys. - mówi nam Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

Mieszkańcy Szczecinka nie muszą kasować biletów od września 2019 r. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji to jedna ze zrealizowanych obietnic wyborczych tamtejszego burmistrza Daniela Raka, ale i szczecineccy radni nie mieli wątpliwości i byli jednogłośni podczas podejmowania uchwały w tej sprawie.

Wprowadzając bezpłatne przejazdy władze zaznaczały, że celem tych zmian jest zapewnienie możliwości przemieszczania się mniej zamożnej części społeczeństwa, głównie osób starszych, dzieci i młodzieży do szkół, kościołów, przychodni, sklepów i różnych instytucji. Ale nie mniej ważnym argumentem, przemawiającym za bezpłatną komunikacją, miał być aspekt ekologiczny. W wyniku wprowadzenia bezpłatnej komunikacji spodziewano się, że część mieszkańców zrezygnuje z przejazdów własnym samochodem i ze względów ekonomicznych, i praktycznych, na rzecz środków komunikacji miejskiej. A to, według włodarzy, będzie miało to wpływ na mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie hałasu i mniejsze uciążliwości w ruchu drogowym.