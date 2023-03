Malbork chce ratować zabytkowe obiekty z pomocą Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jest 16 wniosków o dofinansowanie Anna Szade

Jeśli chodzi o zabytki, to w Malborku jest co ratować. Nadzieją dla wielu obiektów i ich właścicieli jest Rządowy Program Odbudowy Zabytków. W Urzędzie Miasta trwa przygotowywanie wniosków. Nabór został przedłużony do 31 marca.