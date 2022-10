Makijaże na Halloween 2022. Internautki wiedzą, co w trawie piszczy. Instagram tonie w zdjęciach. Wybraliśmy najlepsze make-upy!

Czym jest Halloween?

W wielu krajach Halloween obchodzony jest wieczorem, 31.10. Najhuczniej świętują go mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii i Irlandii. Wspomniane wydarzenie do Polski dotarło w latach 90. XX w. Symbolem święta jest wydrążona dynia. Inne motywy to demony, zombie, wampiry, czarownice, czarne koty, pajęczyny oraz nietoperze.

