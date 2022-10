Makabryczne odkrycie strażników miejskich przy lotnisku w Gdańsku. Na chodniku przed budynkiem leżało kilkadziesiąt martwych ptaków. WIDEO

Gdańsk. Na chodniku nieopodal lotniska leżało kilkadziesiąt martwych mysikrólików

Do zdarzenia doszło w sobotę, 8 października 2022 r., kwadrans po godzinie 8:00. Funkcjonariusze z Referatu IV Straży Miejskiej w Gdańsku przejeżdżali w okolicy Portu Lotniczego Gdańsk, gdy zatrzymał ich jeden z pasażerów. Mężczyzna powiedział mundurowym, że widział sporą ilość niewielkich ptaków, które leżały przed budynkiem terminala. Strażnicy natychmiast pojechali to sprawdzić.

Na tę chwilę służby nie podają powodu, dla którego na chodniku znalazły się ptaki. Mysikróliki to popularne ptaki występujące niemal w całej Europie. W Polsce to pospolity gatunek zwłaszcza w lasach świerkowych w górach i w północno-wschodniej części kraju. Zdecydowanie rzadziej można go natomiast spotkać na obszarach bez świerka.

