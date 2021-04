Majówka 2021 w telewizji. Jakie filmy będziemy mogli obejrzeć w nadchodzący długi weekend (1-3 maja) w TV? Oto program TV

Już w najbliższą sobotę, 1 maja rozpocznie się długi weekend majowy. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i niesprzyjającą pogodę, tegoroczną majówkę spędzimy w domach. Co wtedy można robić? Jak zabić nudę? Kilka dni wolnego to świetna okazja do nadrobienia zaległości w filmach i serialach! Czy majówka w TV może odbyć się bez ciekawych propozycji filmowych? Stacje telewizyjne wyszły naprzeciw oczekiwaniom widzów i przygotowały coś zarówno dla starszych, jak i młodszych! Co warto obejrzeć w majówkę 1-3.05.2021 r.? Odpowiadamy.

Majówka 2021 pod znakiem obostrzeń Po raz drugi w historii przyjdzie nam spędzić majówkę pod znakiem obostrzeń. Nie ma co liczyć na otwarcie hoteli, restauracji czy obiektów kultury w długi weekend majowy. Z zapowiedzi rządowych wynika, że etap luzowania obostrzeń rozpocznie się już 1 maja i potrwa do końca miesiąca, jednakże w trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa, rząd zdecydował się przedłużyć dotychczas obowiązujące obostrzenia do końca majówki. Co zatem możemy robić? Kilka dni urlopu to świetna okazja, aby nieco odpocząć i nadrobić zaległości... filmowe! Z pomocą w tej sytuacji idą stacje telewizyjne, które mają na uwadze, że majówkę w 2021 roku będziemy świętować raczej w zaciszu domowym. Z tej okazji, w telewizji znajdziemy wiele interesujących propozycji filmowych na zbliżający się długi weekend. Sprawdźcie, co warto obejrzeć w dniach od 1 do 3 maja!

Majówka 2021. Kiedy wypada? Tegoroczna majówka rozpocznie się w sobotę, 1 maja, kiedy to wypada Święto Pracy. To święto wprowadzone w 1889 roku w geście upamiętniającym strajk będący częścią kampanii na rzecz 8-godzinnego trybu pracy. Podczas długiego weekendu majowego wypada również Święto Konstytucji 3 Maja, które, jak nazwa sugeruje – przypada na 3 maja. W 2021 roku będzie to poniedziałek. Pomiędzy świętami – w niedzielę, 2 maja – wypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Majówka 2021 w TV. Sobota, 1 maja Jeśli jesteście już po śniadaniu i krzątacie się po domu nie wiedząc, co ze sobą zrobić – mamy dla Was propozycję! Zaproście swoich domowników na wspólny seans filmowy! W programie telewizyjnym na sobotę, 1 maja znajdziemy mnóstwo świetnych pozycji filmowych – zarówno dla młodszych, jak i starszych. Nie ma co zwlekać! Zróbcie sobie herbatę, wygodnie rozsiądźcie się na kanapie i... chwytajcie za pilota, bo warto!

Dom, Polsat, godz. 8:10

gatunek: film animowany Historia przygód sympatycznego kosmity i ziemskiej nastolatki. Para musi stawić czoła wielu przeciwnościom i uratować planetę przed inwazją z kosmosu. Orkan Xynthia, TVP1, godz. 9:40

gatunek: film dokumentalny Orkan Xyntia nawiedził zachodnie wybrzeża Europy pod koniec lutego 2010 roku. Naukowcy zastanawiają się, czy w wyniku zmian klimatycznych podobne kataklizmy będą zdarzać się w Europie regularnie. Półtora gliniarza. Nowy rekrut, TVN7, godz. 13:20

gatunek: komedia Detektyw Simmons poszukuje przestępcy, który terroryzuje mieszkańców, korzystając z dronów. Coroczny festiwal może zostać odwołany z powodu chaosu. Simmons znajduje nieoczekiwanego sprzymierzeńca. Goonies, TVN7, godz. 15:20

gatunek: film przygodowy Grupa dzieciaków znajduje mapę, na której zaznaczona jest kryjówka piratów. Podejmują szalenie niebezpieczną wyprawę do groty pełnej pułapek, by odnaleźć skarb.

Kumple z dżungli, TVP2, godz. 16:15

gatunek: film animowany Maurice, pasiasty pingwin trenujący kung-fu, mieszka w dżungli. On i jego przyjaciele dowiadują się, że koala piroman, który kilka lat wcześniej chciał spalić dżunglę, ułożył nowy złowieszczy plan. Dorwać Smarta, TVN7, godz. 17:40

gatunek: komedia Maxwell Smart, agent amerykańskiego wywiadu razem z partnerką agentką 99 muszą stawić czoła tajnej organizacji i udaremnić spisek, którego celem jest przejęcie kontroli nad światem. Harry Potter i Insygnia Śmierci I, TVN7, godz. 20:00

gatunek: film przygodowy Harry, Ron i Hermiona opuszczają Hogwart i rozpoczynają misję zleconą im przez Dumbledore'a. Chcą znaleźć horkruksy – przedmioty, w których polujący na nich Voldemort ukrył część swojej duszy. Jak rozpętałem II wojną światową, Polsat, godz. 21:10

gatunek: komedia

Wojenna farsa o pechowym szeregowcu Franku Dolasie, który chce koniecznie zabłysnąć bohaterskimi czynami, ale wplątuje się w coraz bardziej niesamowite tarapaty. Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, TVN, godz. 21:25

gatunek: melodramat Opowieść o człowieku, który rodzi się jako starzec, a wraz z upływem czasu, młodnieje. Gdy bohater poznaje kobietę swego życia, proces niebywałej przemiany prowadzi do rozpadu związku. Bogowie Egiptu, TVP1, godz. 22:20

gatunek: film fantastyczny Faraon zostaje zamordowany. Okrutny bóg ciemności Set wstępuje na egipski tron. Bohaterski Bek przewodzi grupie buntowników, którzy postanowili sprzeciwić się tyranowi. Młodzieniec wyrusza w zaświaty. Poszukiwany, TVN7, godz. 23:05

gatunek: film sensacyjny Sierżant marines James Dunn, niesłusznie oskarżony o zamordowanie przełożonego, zostaje ocalony od kary śmierci przez pułkownika Caseya. Ceną wolności jest służba w oddziałach specjalnych.

Love Story, TVP2, godz. 23:10

gatunek: melodramat Pochodzący z bogatej rodziny Olivier Barrett zakochuje się w Jenny. Ojciec nie zgadza się na mezalians. Młody Barrett zrywa kontakt z rodziną. Wkrótce po ślubie dochodzi do tragedii. Gwiazdy, TVP1, godz. 00:25

gatunek: film biograficzny Śląsk, przełom lat 60. i 70. XX w. Jan Banaś i jego przyjaciel Ginter grają w dwóch różnych śląskich klubach. Młodzi mężczyźni rywalizują również w życiu prywatnym. Obydwaj walczą o względy Marleny. Rings, Polsat, godz. 00:25

gatunek: horror Julia bardzo martwi się o ukochanego. Holt jest niezdrowo zafascynowany tajemniczą taśmą wideo, którą jego nauczyciel kiedyś znalazł. Legenda głosi, że ludzie giną po obejrzeniu nagrania.

Długi weekend majowy 2021 w telewizji. Niedziela, 2 maja Nic nie wskazuje na to, że tegoroczna majówka upłynie nam pod znakiem słońca. Prognozy pogody nie napawają entuzjazmem. Co w takiej sytuacji robić? Wygodnie rozsiąść się w fotelu i zagłębić się w jedną z ciekawych historii, które oferują nam najpopularniejsze stacje telewizyjne. Sprawdźcie poniżej, co znajdziemy w programie telewizyjnym na niedzielę, 2 maja:

Asterix i wikingowie, Polsat, godz. 7:00

gatunek: film animowany Do osady Galów przybywa bratanek wodza, zniewieściały Trendix. Młodzieniec zostaje pojmany przez wikingów, którzy szukają w okolicy największego tchórza. Asterix i Obelix spieszą mu na ratunek. Fantastyczna czwórka, Polsat, godz. 8:40

gatunek: film sensacyjny Czworo outsiderów i naukowców podczas przebywania w innym wymiarze staje się posiadaczami niezwykłych mocy. Po powrocie, muszą się nauczyć wykorzystywać ponadprzeciętne umiejętności, by ocalić Ziemię. Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa, Polsat, godz. 10:50

gatunek: film fantastyczny Wszystko zaczyna się, gdy czwórka rodzeństwa Pevensie trafia przez magiczną szafę do baśniowej krainy Narnii. Od ponad 100 lat panuje tam zima za sprawą złej czarownicy. Akademia policyjna, TVN7, godz. 15:00

gatunek: komedia Grupa dobrotliwych, aczkolwiek niekompetentnych nieudaczników wstępuje do akademii policyjnej. Jednakże instruktorzy nie mają zamiaru tolerować ich wygłupów.

Liga Sprawiedliwości, TVN, godz. 15:35

gatunek: film fantastyczny Liga Sprawiedliwości staje do walki z kolejnym wrogiem, ale może się okazać, że nie będzie w stanie na czas uratować Ziemi przed niebezpieczeństwem. Paddington 2, TVP2, godz. 16:10

gatunek: film przygodowy Miś Paddington przez pomyłkę zostaje osadzony w areszcie, wśród przestępców. Paddington wyznacza sobie nową misję – chce sprowadzić współwięźniów na dobrą drogę. Robin Hood, TVN7, godz. 20:00

gatunek: film przygodowy Ostatni rok XII w. Po śmierci króla Ryszarda Lwie Serce, łucznik Robin Longstride odchodzi z armii. Wraz z nim do Anglii wracają trzej kompani – Mały John, Szkarłatny Will i Allan A'Dayle. Polski El Greco, TVP2, godz. 21:00

gatunek: film dokumentalny

W latach 50. XX w. w Polsce zaczęto prace nad inwentaryzacją zabytków sztuki. Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska traktowały pracę jak przygodę. Zlecono im badania na Mazowszu.

Grobowiec Smoka, TVN, godz. 21:30

gatunek: film przygodowy Uzdolniony kryptozoolog Travis pragnie znaleźć dowód na istnienie prehistorycznej bestii, która sieje spustoszenie w chińskiej wiosce. Miejscowi wierzą, że ludzi zabija demon. Faceci w czerni, Polsat, godz. 22:05

gatunek: komedia sensacyjna Agenci sekcji FBI K i J kontrolują imigrantów z kosmosu mieszkających wśród ludzi. Otrzymują misję schwytania przestępcy, który przybył z innej planety, by zawładnąć Ziemią. Ile waży koń trojański?, TVP1, godz. 22:20

gatunek: komedia W ostatni dzień 1999 r. Zofia obchodzi 40. urodziny. Podsumowując miniony czas, ma żal do losu, że nie poznała wcześniej obecnego męża. Następnego dnia kobieta budzi się 13 lat wcześniej. Na własną rękę, TVN7, godz. 22:50

gatunek: film sensacyjny Strażak Gordon Brewer traci żonę i syna w zamachu terrorystycznym. Nie mogąc doczekać się rezultatów śledztwa, postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość winnym.

Zielona Strefa, TVN, godz. 23:15

gatunek: film sensacyjny Bagdad, rok 2003. Starszy chorąży Miller trafia na trop człowieka, który może mieć informacje na temat irackiego arsenału nuklearnego. Działania Millera są ograniczane przez wpływowego urzędnika USA. Być jak Kazimierz Deyna, TVP1, godz. 00:25

gatunek: komedia Rok 1977. Stefan nadaje synowi imię na cześć genialnego piłkarza Kazimierza Deyny. Nastoletni Kazik trenuje piłkę nożną, ale nie odnosi sukcesów w futbolu. Postanawia znaleźć w życiu własny cel.

Majówka 2021 w TV. Poniedziałek, 3 maja Weekend majowy powoli dobiega końca. Za oknem nadal szaro, a Ty nie wiesz, jak wykorzystać ostatnie chwile odpoczynku? Mamy dla Ciebie propozycję! Jeśli nie masz ochoty na nadrobienie zaległości lekturowych – polecamy włączenie filmu, który na chwilę przeniesie nas w odległe krańce świata. Wystarczy kubek gorącej herbaty, wygodna kanapa i gotowe! Co wybrać? Największe stacje telewizyjne przygotowały ciekawą ofertę dla swoich widzów – od komedii romantycznych, przez filmy animowane, do horrorów. Jedno jest pewne: jest w czym wybierać. Co znajdziemy w programie telewizyjnym na poniedziałek, 3 maja? Lista propozycji poniżej.

Superpies, TVP2, godz. 6:20

gatunek: komedia kryminalna Reno jest psem policyjnym. Jego pan Lou Swanson zginął podczas akcji. Zwierzę jest jedynym świadkiem zabójstwa i może przyczynić się do złapania sprawców. Samoloty, Polsat, godz. 8:40

gatunek: film animowany Dusty to mały samolot rolniczy, który marzy, by wystartować w wyścigu dookoła świata. Na przeszkodzie stoi jego lęk wysokości. Przyjaciele są gotowi mu pomóc przezwyciężyć trudności. Samoloty II, Polsat, godz. 10:40

gatunek: film animowany Dusty ma wypadek i wywołuje pożar, przez który jego rodzinne miasteczko znajduje się w niebezpieczeństwie. W efekcie tego wydarzenia Dusty dołącza do lotniczej straży pożarnej i zostaje bohaterem. Anna i król, Polsat, godz. 12:20

gatunek: melodramat Rok 1862. Owdowiała angielska nauczycielka przybywa z synem do Syjamu. Tu, na dworze króla Mongkuta, którego uważa za tyrana i barbarzyńcę, obejmuje posadę wychowawczyni jego 58 dzieci.

Greystoke: legenda Tarzana, władcy małp , TVN7, godz. 12:10

gatunek: film przygodowy Opowieść o chłopcu wychowanym przez małpy. Odnaleziony w dżungli, zmuszony jest do powrotu do cywilizacji. Jednak jej prawa wydają mu się bardziej niesprawiedliwe niż te rządzące światem natury. Lego Batman: film, TVN, godz. 12:45

gatunek: film animowany W Gotham zaczynają dziać się złe rzeczy. Joker czuje się bezkarny i zaczyna pozwalać sobie na coraz więcej. Aby uratować ukochane miasto, Batman musi zacząć działać. Nie uda mu się to w pojedynkę. Noce i dnie, TVP1, godz. 14:05

gatunek: film obyczajowy Zagubiona w zawierusze wojennej Barbara opuszcza Kaliniec bryczką dawnego znajomego, żyda Szymszela. W drodze starsza pani wraca wspomnieniami do przeszłości.

Kopciuszek: bucik na miarę, TVN, godz. 14:50

gatunek: musical

Przyrodnie siostry nastoletniej Tessy biorą udział w przesłuchaniu do roli Kopciuszka. Tessa jest ich asystentką. Zahukana dziewczyna postanawia w tajemnicy wziąć udział w konkursie. Stawia wszystko na jedną kartę. Forrest Gump, Polsat, godz. 15:45

gatunek: tragikomedia Na tle powojennych losów Stanów Zjednoczonych ukazana jest historia życiowego nieudacznika, Forresta Gumpa, który, mimo to albo właśnie dlatego, staje się bohaterem narodowym. Artur i Minimki, TVP2, godz. 16:15

gatunek: film animowany Dziadek dziesięcioletniego Artura zaginął w tajemniczych okolicznościach. Zgłębiając pozostawioną przez niego księgę, Artur zauważa, że zostawił on wskazówki, jak odnaleźć ukryty skarb. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, TVP2, godz. 18:25

gatunek: komedia romantyczna Maggie to stateczna nauczycielka college'u i matka nastoletniej Summer. Kobieta chce odbudować relację ze zbuntowaną córką i planuje w tym celu wybrać się do Toskanii.

La La Land, TVP2, godz. 20:00

gatunek: film muzyczny Mia jest początkującą aktorką, pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Połączy ich marzenie, by robić w życiu to, co kochają. Całe szczęście, TVN7, godz. 21:30

gatunek: komedia Robert jest samotnym ojcem 10-letniego Filipa. Pracuje jako muzyk w orkiestrze symfonicznej, wiedzie spokojne i uporządkowane życie. Pewnego dnia poznaje Martę, przebojową instruktorkę fitness. Dywizjon 303: historia prawdziwa, Polsat, godz. 22:00

gatunek: dramat wojenny Historia polskich asów przestworzy, którzy w ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii tworzą elitarną jednostkę – dywizjon 303. Początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą.

Kamerdyner, TVP1, godz. 22:15

gatunek: dramat historyczny Po śmierci matki, Mateusz Kroll zostaje przygarnięty przez Gerdę von Krauss. Tymczasem ojciec chrzestny Mateusza, kaszubski patriota Bazyli Miotke walczy o miejsce dla Kaszub na mapie Polski.

Red eye – nocny lot, TVP2, godz. 22:25

gatunek: thriller Lisa Reisert na lotnisku poznaje ujmującego Jacksona Rippnera. Mężczyzna zajmuje w samolocie miejsce obok niej. Tuż po starcie, okazuje się, że czarujący człowiek jest terrorystą. Morderstwo w białym domu, TVN, godz. 22:30

gatunek: film sensacyjny Regis, zasłużony detektyw z waszyngtońskiego wydziału zabójstw prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa w Białym Domu. Wkrótce okazuje się, że również jego życie jest w niebezpieczeństwie. Zjawy, TVN7, godz. 23:45

gatunek: Horror W wyniku eksperymentu, pojawia się mroczna zjawa, której ofiarą padają Kelly i Ben. Duch karmi się ich lękami. Jedyną nadzieją staje się specjalista w dziedzinie zjawisk nadprzyrodzonych. Plan prawie doskonały, TVP2, godz. 23:55

gatunek: komedia kryminalna Trzej strażnicy dowiadują się, że dzieła sztuki, których strzegli przez dziesięciolecia, mają zostać przetransportowane do innego muzeum. Przygotowują plan kradzieży.

Jakie macie plany na tegoroczną majówkę? Zamierzacie chwycić za pilota? Na Wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach! ZOBACZ TAKŻE: Majówka 2021 z obostrzeniami. Jakie restrykcje będą obowiązywały w dniach 1-3.05.2021? Wiemy, co można, a czego lepiej się wystrzegać!