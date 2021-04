Majówka 2021 - prognoza pogody. Układ Genueński, niż Krystian? Jaka będzie pogoda w czasie majówki na Pomorzu. Sprawdzamy dzień po dniu

Prognoza pogody na niedzielę, 2.05.2021 Ten dzień ma być pochmurny, wilgotny i chłodny. - Prawdopodobnie będzie to najgorszy dzień ze wszystkich w majówkę. Po południu temperatura powietrza osiągnie maksyma dochodzące ledwo do 5, 6 st.C na wzniesieniach kaszubskich, Wysoczyźnie Elbląskiej (nieco cieplej we wszystkich innych regionach). Silniejszy wiatr będzie nad morzem, osiągający prędkość 55 km/h - prognozuje Kowalkowski.

Prognoza pogody na sobotę, 1.05.2021 Napłyną masy cieplejszego powietrza. Temperatura ma sięgnąć 12 st. C. Będzie słonecznie, z zachmurzeniami. - Narastające zachmurzenie związane będzie z nadciągnięciem nad Polskę południową i centralną mocno uwodnionego Niżu Genueńskiego - tłumaczy Piotr Kowalkowski. - Jeśli prognozy nie ulegną drastycznej zmianie, wieczorem oraz w nocy z soboty na niedzielę, rozpada się też nad województwami północnymi z czego nasz region znajdzie się na skraju frontu zokludowanego, co oznacza kolejną zmianę przepływu mas powietrza i znów ochłodzenie.

Prognoza pogody na poniedziałek, 3.05.2021

Aura będzie podobna do tej z niedzieli. Nad całą Polską z południowego zachodu na północny wschód wędrował będzie wilgotny układ niżowy, dodatkowo z podmuchami wiatru. Temperatury poniżej 10 st C.



Czym jest Niż Genueński?

- To mocno uwodniony układ niskiego ciśnienia znad włoskiej Genui - mówi Piotr Kowalkowski. -

Jego obecność nad Polską oznaczać może ulewy. Niemal pewna jest prognoza jego przewędrowania nad środkowo wschodnią Europą natomiast nie znana jest jeszcze do końca trajektoria systemów frontalnych względem północy Polski. W przypadku Układu Genueńskiego każda aktualizacja prognozy może się od siebie różnić.