Majówka 2021. Kiedy wypada? Czy przysługuje nam dzień wolny za święto w sobotę 2.05? Podpowiadamy, jak zaplanować dłuższy urlop w maju!

Przed nami majówka 2021! Niestety nie będzie się ona znacznie różniła od poprzedniej, a wszystko to za sprawą szeregu obostrzeń, które wprowadzono w trosce o nasze bezpieczeństwo. Mimo, że tegoroczna majówka upłynie nam pod znakiem restrykcji, nie oznacza to, że nasz urlop w maju musimy spisać na straty. Wręcz przeciwnie! To świetna okazja, aby nieco zwolnić i odpocząć od tygodniowego zgiełku. Niestety w 2021 roku termin, w którym wypada majówka nie jest zbyt łaskawy dla pracujących - wolne będą jedynie trzy dni. Kiedy warto wziąć urlop, żeby nieco wydłużyć sobie wolne? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tegorocznym długim weekendzie majowym!

Wielkimi krokami zbliża się do nas jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów w roku. Mowa oczywiście o weekendzie majowym, który po raz kolejny w historii przyjdzie nam spędzić w pandemicznej rzeczywistości. Warto jednak pamiętać, że mimo iż tegoroczna majówka upłynie nam pod znakiem obostrzeń, nie oznacza to, że nasz długi weekend musimy spisać na straty. Kilka dni wolnego to świetna okazja, aby nieco zwolnić i spędzić czas z najbliższymi. Kiedy wypada majówka w 2021 roku? Jak zaplanować sobie urlop w maju, żeby nieco dłużej wypocząć? Odpowiedzi znajdziecie poniżej. Długi weekend majowy 2021. Kiedy wypada? Tegoroczna majówka rozpocznie się w sobotę, 1 maja, kiedy to wypada Święto Pracy nazywane również Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. To święto wprowadzone w 1889 roku w geście upamiętniającym stajk będący częścią kampani na rzecz 8-godzinnego trybu pracy. Podczas długiego weekendu majowego wypada również Święto Konstytucji 3 Maja, które jak nazwa sugeruje - przypada na 3 maja. W 2021 roku będzie to poniedziałek. Pomiędzy świętami - w niedzielę, 2 maja - wypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Majówka wolna od pracy? Zarówno Święto Pracy, jak i Święto Konstytucji 3 Maja to dni ustawowo wolne od pracy jest to możliwe na mocy

ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920). Oznacza to, że większość sklepów - z wyłączniem tych, w których za ladą stanie właściciel - będzie zamknięta. Co istotne, dniem ustawowo wolnym od pracy nie jest Dzień Flagi. Poniżej zamieszczamy listę dni ustawowo wolnych od pracy w 2021 roku:

1 stycznia (piątek) – Nowy Rok

– Nowy Rok 6 stycznia (środa) – Święto Trzech Króli

– Święto Trzech Króli 4 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

– Wielkanoc 5 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

– Poniedziałek Wielkanocny 1 maja (sobota) – Święto Pracy

– Święto Pracy 3 maja (poniedziałek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja (Święto Konstytucji 3 Maja)

– Święto Narodowe Trzeciego Maja (Święto Konstytucji 3 Maja) 23 maja (niedziela) – Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)

– Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) 3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

– Boże Ciało 15 sierpnia (niedziela) – Święto Wojska Polskiego (oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny)

– Święto Wojska Polskiego (oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) 1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych

– Wszystkich Świętych 11 listopada (czwartek) – Święto Niepodległości

– Święto Niepodległości 25 grudnia (sobota) – Boże Narodzenie

– Boże Narodzenie 26 grudnia (niedziela) – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Majówka 2021. Dzień wolny za 1 maja W najbliższą sobotę, tj. 1 maja 2021 r. przypada Święto Pracy. Ze względu na to, że przypada ono w sobotę, pracownicy mają prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego. Prawo to regulują przepisy Kodeksu Pracy, a dokładniej - art. 130 § 2 KP. - Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czytamy w Kodeksie Pracy. Pracownicy na pewno się ucieszą, bowiem oznacza to, że będą mogli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego od pracy. Termin dodatkowego dnia wolnego może wyznaczyć pracodawca. Czy 2 maja będzie niedziela handlowa? W niedzielę, 2 maja przypada Dzień Flagi. Mimo, że święto to nie zostało objęte zakazem handlu, w 2021 roku nie zrobimy zakupów w większości sklepów tego dnia. A wszystko to dlatego, że najbliższa niedziela (2.05) będzie niehandlowa.

Przypominamy, że w 2021 roku jest jedynie siedem niedziel handlowych, które przypadają: 31 stycznia 2021 r.,

28 marca 2021 r.,

25 kwietnia 2021 r.,

27 czerwca 2021 r.,

29 sierpnia 2021 r.,

12 grudnia 2021 r.,

19 grudnia 2021 r. Warto wspomnieć, że z ostatnią niedzielą handlową mieliśmy do czynienia dość niedawno, bo 25 kwietnia. Majówka w 2021 roku. Kiedy warto wziąć wolne? W 2021 roku daty, na które przypada długi weekend majowy, nie są zbyt przychylne pracującym. Pierwszy dzień majówki wypada w sobotę, drugi w niedzielę, a trzeci - w poniedziałek. W efekcie tego mamy zaledwie trzy dni wolnego. Jak sobie nieco przedłużyć tegoroczny weekend majowy? Osoby, którym zależy na nieco dłuższym wypoczynku, muszą skorzystać z czterech dni urlopu (lub mniej) - od 4 do 7 maja. Wówczas będą mogły się cieszyć aż 9-dniowym urlopem.