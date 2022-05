Maja Dziarnowska, sopocka żeglarka zdobyła medal mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie iQFoil

Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie iQFoil 2022

Maja Dziarnowska od początku regat spisywała się znakomicie, niezależnie od warunków panujących na trasie i rodzaju wyścigów zarządzonych przez sędziów. Zarówno przy słabym, jak i silnym wietrze, w wyścigach slalomowych, jak i kursowych (góra dół od znaku do znaku) Polka spisywała się znakomicie. Z 20 wyścigów eliminacyjnych Dziarnowska wygrała trzy i aż dziewięć zakończyła w pierwszej piątce. Do wyścigów medalowych (TOP 10 po eliminacjach) przystępowała z trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej, co zagwarantowało jej od razu start w półfinale. W tym wyścigu musiała zająć co najmniej drugie miejsce, by wystartować w wyścigu finałowym, w którym na rywalki czekała już zwyciężczyni eliminacji Emma Wilson (Wielka Brytania).

- Półfinał był trudny i emocjonujący, bo spóźniłam start i płynęłam na czwartym miejscu. Miałem jednak kontakt z rywalkami i czekałam na ich błędy. Te błędy się pojawiły, jedna zawodniczka się niedohalsowała na górną boję, druga musiała wykręcić karne kółko i to pozwoliło mi wskoczyć na drugie miejsce, które utrzymałam do mety. Nie ukrywam, że pojawiły się w mojej głowie myśli, że mogę stracić to na co solidnie pracowałam przez całe regaty i brak awansu do finału byłby dla mnie dużym rozczarowaniem. Na szczęście szybko te myśli przepędziłam z głowy i skupiłam się na wyścigu - mówi Maja Dziarnowska.