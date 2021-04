Magiel przed Kolegium IPN. Kogo wskażą na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?

- Książka jest cegłą tej konstrukcji, trwałym bytem, obecnym w badaniach historycznych.

Zyzak postulował rozszerzenie badań IPN na lata 60, 70 XX wieku a także utworzenie programu stypendialnego dla młodych badaczy i "stymulowanie produkcji filmowych o tematyce historycznej - dokumentalnych i fabularnych".

Co ciekawe, Krzysztof Wyszkowski pytał Zyzaka o to, czy do kandydowania zainspirowało go obecne szefostwo (jest wicedyrektorem Departamentu Studiów Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Ten zaprzeczył podkreślając, że namawiały go do tego kroku osoby z "patriotycznych organizacji pozarządowych".