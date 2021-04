Magiel przed Kolegium IPN. Jak przebiegały przesłuchania kandydatów na prezesa? Wyniki we wtorek, 27.04.2021 r.

Paweł Zyzak, historyk, niegdyś pracownik IPN, autor pracy na temat Lecha Wałęsy podobnie jak Karol Nawrocki, przedstawił swoją koncepcję działalności IPN w formie elektronicznej prezentacji. Mówił, podobnie jak Adam Buława i dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, o roli IPN w prezentowaniu wizerunku Polski w dialogu międzynarodowym (kraje UE, USA, dawne Kresy II RP). W swojej wizji IPN określił mianem „ośrodka dyplomacji historycznej”. Działania miałyby się m.in. opierać o „atrakcyjne dla zagranicznego odbiorcy monografie historyczne”.

– Książka jest cegłą tej konstrukcji, trwałym bytem obecnym w badaniach historycznych – mówił.

Zyzak postulował:

rozszerzenie badań IPN na lata 60., 70. XX wieku ,

, utworzenie programu stypendialnego dla młodych badaczy

„stymulowanie produkcji filmowych o tematyce historycznej – dokumentalnych i fabularnych”.

Co ciekawe, Krzysztof Wyszkowski pytał Zyzaka o to, czy do kandydowania zainspirowało go obecne szefostwo (jest wicedyrektorem Departamentu Studiów Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Ten zaprzeczył, podkreślając, że namawiały go do tego kroku osoby z „patriotycznych organizacji pozarządowych”.