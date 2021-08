Magdalena Szponar, autorka z okolic Kościerzyny wydała kolejną książkę. „Bez powietrza” to pełna emocji historia Marty i strażaka Rafała Monika Jankowska

Magdalena Szponar, autorka książki „Bez powietrza”: „W pisaniu chodzi o emocje” fot. nadesłane Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Z Magdaleną Szponar, pisarką mieszkającą nieopodal Kościerzyny rozmawiamy o jej najnowszej książce „Bez powietrza”, o tym, o co chodzi w tworzeniu, o tym, co się czuje, kiedy widzi się książkę swojego autorstwa na półce w księgarni i o tym... jak to jest mieć męża strażaka.