Magdalena Stysiak, atakująca reprezentacji Polski: Kiedy walczymy o swoje, pojawiają się nerwy i to jest normalne. Nikt nie jest robotem

Jedna i druga drużyna miała o co walczyć w tym meczu. Turczynki się nie położyły. Co wam daje taki mecz? Detale zadecydowały o tym, kto zajął miejsca w naszej grupie. Nie zwieszamy jednak głów.

Zagrałyście niesamowicie zacięte spotkanie z mocną Turcją. Czego zabrakło, aby wygrać po tie-breaku? Zabrakło postawienia kropki nad "i" w tym piątym secie. Szkoda, bo brakowało kończących ataku i mówię tutaj także o swojej grze. To jakby troszkę smuci. Ale podnosimy głowę do góry, bo teraz jedziemy do Łodzi i tam będziemy walczyć. Wiemy, że z najlepszymi przeciwnikami chcemy walczyć i chcemy urywać sety, punkty i jesteśmy na to gotowe.

Były nerwy w meczu z Turczynkami. Były przełomowe challenge. Mimo to stałyście cały czas na parkiecie, były uśmiechy. Widać było, że tworzycie grupę.

Pewnie, że tak. Atmosfera, która się tworzy na boisku jest naprawdę fajna. Jestem zadowolona, bo dobrze to wygląda. Przez te challenge się nakręcałyśmy. Śmiejemy się, że było 3-0 dla mnie. Raz mówię mu (trenerowi - przyp.), że był blok. Potem drugi i trzeci raz. A on nic. No kurczę. Nie gramy plażówki tutaj. Nie powinno być takich sytuacji, ale niestety, zdarzają się. Nikt nie jest robotem i ja to też rozumiem. Kiedy walczymy o swoje, pojawiają się nerwy i to jest normalne. I tyle.