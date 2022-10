Magda Gessler pochwaliła się ojcem. Podobieństwo widać gołym okiem. Jak wygląda Mirosław Ikonowicz? Nowe zdjęcie obiegło sieć

Magda Gessler jest jedną z popularniejszych osób w TVN-ie. Prowadzi "Kuchenne rewolucje", które przyciągają przed telewizory tysiące widzów. Ci interesują się nie tylko zmianami, jakie zachodzą w lokalach gastronomicznych, ale także życiem prywatnym gwiazdy.

Wiadomo, że Magda Gessler jest córką Mirosława Ikonowicza, polskiego reportera i korespondenta Polskiej Agencji Prasowej. Gospodyni popularnego programu nie ukrywa, że ojciec jest dla niej wielkim wsparciem oraz źródłem wiedzy. Dowodem mogą być jej słowa, które jakiś czas temu padły na antenie "Dzień Dobry TVN".

- Ja adoruję mężczyzn i mojego ojca, ponieważ uważam, że to jest nieprawdopodobna siła rozumu i umysłu. Mój pierwszy mąż był równie potężnym umysłem, był jego kolegą i naprawdę dla mnie najważniejszy jest intelekt, pasja. Człowiek bez pasji się starzeje, jak widać, on ma pasję dalej. Jest korespondentem na całą część świata, którą ogarnął COVID z Południowej Ameryki. Pracuje codziennie, daje raporty, jest wspaniały, a do tego codziennie ma do czynienia z czterema kotami, trzema domami - ujawniła Magda Gessler.