Maestro José Maria Florêncio odchodzi ze stanowiska dyrektora ds. muzycznych

- Ostatni sezon był niezwykle skomplikowanym czasem, bardzo trudnym dla nas wszystkich - czytamy w komunikacie nadesłanym z Opery Bałtyckiej. - Formuła współpracy, na którą umówiliśmy się latem 2018 roku, wyczerpała się. Pomimo że nasze zarządcze drogi się rozchodzą, naszym wspólnym dobrem pozostaje Opera, jej zespół. Dziękujemy Maestro za 3 sezony muzycznej pracy nad spektaklami, za wyjątkowe premiery. Jednocześnie planujemy, by Maestro współpracował z Operą jako ceniony przez nas wszystkich dyrygent. Sezon artystyczny 2021/ 2022 jest zaplanowany, a decyzję o ewentualnym następcy podejmiemy w najbliższych miesiącach.

José Maria Florêncio. Sylwetka

Pochodzi z Brazylii, od 1985 roku mieszka na stałe w Polsce.Edukację muzyczną rozpoczął w swoim rodzinnym mieście Fortaleza, kontynuował ją na Uniwersytecie Minas Gerais w Belo Horizonte, a następnie uzupełniał na wielu kursach mistrzowskich w swoim kraju oraz w nowojorskiej The Juilliard School of Music i Musikhochschule w Wiedniu. W warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w klasie dyrygentury Henryka Czyża. Po przyjeździe do Polski (1985) rozpoczął aktywną karierę dyrygencką prowadząc wiele koncertów oraz przedstawień operowych i baletowych zarówno w kraju, jak i innych państwach Europy, obu Ameryk i Azji. Występy Maestro spotykały się zarówno z aplauzem publiczności, jak i z uznaniem krytyków, którzy bez wahania zaliczyli go do grupy najlepszych dyrygentów swojego pokolenia.