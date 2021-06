„Madama Butterfly” w Operze Bałtyckiej, czyli nie wydziwiamy. Premiera 11.06.2021 r. Wicza-Pokojski: Wszyscy potrzebujemy głęboko odetchnąć

A jeszcze ten czas, w którym przyszło nam żyć, sprawia, że wszyscy potrzebujemy głęboko odetchnąć znanym, lubianym dziełem. To jeden z powodów, dla którego zdecydowaliśmy się na powrót do starej, dobrej klasyki.

Ale, jako reżyser, uważam, że w przypadku tego dzieła nie ma co dokonywać jakichś daleko idących interpretacji. To będzie bardzo tradycyjne wystawienie.

Choć, oczywiście, przygotowując dzieło, nie tylko braliśmy pod uwagę muzyczne piękno utworu, ale też to, o czym on nam mówi. Jak dziś te treści związane ze zderzeniem kultur są odbierane i jakie niosą dziś konotacje.

Do tej pory mierzyliśmy się z dziełami współczesnymi pisanymi na „tu i teraz”. Ale wsłuchanie się w „Madamę Butterfly” także jest wsłuchaniem się w treści tego utworu. Sporo tu ważnych kwestii do rozwagi na dziś. Choćby te związane z konfrontowaniem się z odległą nam kulturą, ale i zwrócenie uwagi na to, że są sprawy, z którymi nie należy igrać, że słowo „kocham” to nie zabawa. Inaczej może stać się przyczyną wielkiego nieszczęścia. Nawet śmierci.