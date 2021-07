Maciej Siembieda: "Czy chciałbym dożyć 120 lat? Myślę, że tak. Może nawet wróciłbym do reportażu?"

Twoja nowa powieść „Kukły” dotyka tematu odwiecznego marzenia ludzkości, by żyć długo, może i wiecznie. A ty, chciałbyś żyć 120 lat?

Zależy w jakich warunkach.

Bez względu na warunki, co byś robił, żyjąc tak długo? Wciąż pisał, co rok, powieści sensacyjne?

Myślę, że tak. Może nawet wróciłbym do reportażu? A może prowadziłbym jakiś blog z zagadkami historycznymi? To jest fascynujące, wystarczy, że wrzucę w wir mediów społecznościowych jakąś ciekawostkę, czasem zupełny drobiazg i nie mogę uwierzyć, jak wielkie budzi to zainteresowanie. Ludzie spragnieni są właśnie takich wieści, być może to efekt nadmiaru polityki, pandemii, nadmiaru sieczki informacyjnej. Chcemy uciec od tego. Z drugiej strony, zauważam swego rodzaju czujność na ciekawe historie, które miały miejsce w pobliżu. Jeden z blogerów zorganizował konkurs, gdzie nagrodą była moja książka. Pytanie brzmiało: Czy w twojej okolicy lub rodzinie zdarzyło się kiedyś coś, czym mógłbyś zainteresować autora?