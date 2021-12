Maciej Górski: Walki na „liście”, freak-fighty? To festyn, gdzie potrzeba wódki i krwi

Wyjaśnijmy, w tzw. uderzanych sportach walki nie chodzi o to, by przyjmować nokautujące uderzenia w głowę, a raczej ich unikać, blokować lub umiejętnie amortyzować. W tzw. slap fightingu, której to dyscypliny jeden z zawodników zmarł po gali, jest wprost przeciwnie. Trzeba przyjąć „liścia”…

Należy zacząć od tego, czym jest sport w ogóle. Z punktu prawa dyscyplina musi być zarejestrowana, uprawiana na określonych zasadach. By za taką były uznawane, musi istnieć jednolita federacja uznana przez m.in. MKOL i WADA (światowa agencja antydopingowa). W rozumieniu ustawy o sporcie dyscypliną sportu w Polsce nie są poniekąd mieszane sztuki walki (MMA), bo powyższych warunków nie spełnia. Niemniej należy dodać, że komisja MMA funkcjonuje przy oficjalnym Polskim Związku Ju-Jitsu. Idąc dalej – uprawianie danej dyscypliny sportu powinno prowadzić do rozwoju zawodnika, zwiększania jego potencjału, osiągnięć w wyniku zdrowej, sportowej rywalizacji. Do tego jest idea fair play, zakładająca, że rywalizacja powinna odbywać się w sposób uczciwy, z szacunkiem dla oponenta. Przekonano m.in. do tego piłkarzy, bo dzięki systemowi var kończy się na boisku opluwanie rywali, gryzienie, szarpanie. W żadnym z tych określeń sportu, uważam, nie mieści się przyjmowanie „strzałów” w głowę. Ja przyglądałem się też innym wydarzeniom typu walki celebrytów, walki na gołe pięści itp. I jako wciąż aktywny sportowiec, bo wróciłem do startów karate (Maciej Górski wywalczył tytuł wicemistrza Europy – red.) , od początku byłem nimi zażenowany. Kojarzy mi się to z bardzo niskiej jakości festynem, gdzie potrzebne są wódka i krew, a powodem do radości jest nie to, że ktoś wykazał się od rywala większym sprytem, był lepiej wytrenowany, inteligentniejszy w starciu, tylko, że komuś dzieje się ewidentnie krzywda, a lepszy jest ktoś, kto wytrzyma więcej uderzeń z „liścia”. Ktoś na to wykłada pieniądze, ktoś kibicuje. Taki prymitywny spektakl budzi we mnie najniższy, możliwy rodzaj ludzkich doznań.