Macedonia Północna - Holandia 21.06.2021 r. Triumf Oranje. Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Warianty przed ostatnią kolejką w "polskiej" grupie na Euro 2020. Co się musi wydarzyć, aby Polacy awansowali do 1/8 finału mistrzostw?

Euro 2020 w wykonaniu reprezentacji Polski to do tej pory dwa różne oblicza w spotkaniach ze Słowacją i Hiszpanią. Biało-czerwonych czeka najważniejszy mecz turnieju w środę, 23 czerwca, kiedy to w Sankt Petersburgu zmierzy się ze Szwecją. Od wyniku tego spotkania zależy, czy Polacy awansują do 1/8 finału mistrzostw Europy. Przedstawiamy możliwe dwa, pozytywne warianty. Oba wymagają, aby nasi piłkarze wygrali ze Szwecją.