Luzowanie obostrzeń w sporcie. Kibice wracają na trybuny! Od kiedy znowu pójdą na mecz? Co z basenami, siłowniami i branżą fitness?

Pierwsze plany były takie, aby trybuny dla kibiców otworzyć 21 maja. Ostatecznie przyspieszono to o kilka dni. W tej sytuacji kibice zobaczą na żywo mecze 30 kolejki PKO Ekstraklasy, w której odbędą się następujące mecze: Cracovia – Warta Poznań, Legia Warszawa – Podbeskidzie Bielsko-Biała, Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk, Lech Poznań – Górnik Zabrze, Piast Gliwice – Wisła Kraków, Wisła Płock – Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa i Śląsk Wrocław – Stal Mielec.

Więcej powodów do zadowolenia mają kibice I i II ligi. Te rozgrywki potrwają do 13 czerwca, a od 15 maja kibice będą mogli już przychodzić na mecze swoich klubów. To dobra wiadomość dla sympatyków Arki Gdynia, Chojniczanki i Bytovii. Arka walczy o awans do PKO Ekstraklasy i doping kibiców w kluczowych meczach z pewnością przyda się piłkarzom grającym w żółto-niebieksich barwach. Fani zobaczą też towarzyskie mecze reprezentacji Polski z Islandią i Rosją przed mistrzostwami Europy, a na stadiony we Wrocławiu i w Poznaniu wejdzie nieco ponad 10 tysięcy kibiców. Podobna sytuacja będzie w Gdańsku, gdzie 26 maja odbędzie się finał piłkarskiej Ligi Europy. Także na trybuny wejdzie około 10 tysięcy widzów, choć w znaczniej większości będą to zagraniczni fani finalistów.