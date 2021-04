Luzowanie obostrzeń - konferencja premiera i ministra zdrowia. Od 29 maja duże zmiany! Natalia Grzybowska

- Coraz więcej szczepień, coraz mniej zakażeń to ścieżka, która wyznacza drogę do normalności - podczas środowej konferencji prasowej mówił premier Mateusz Morawiecki. Co się zmieni? Jakie będą nowe ograniczenia? Do kiedy będą obowiązywały restrykcje?