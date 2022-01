Luzino. Zderzyły się dwa auta, jedno z nich to karetka transportowa

W Luzinie, w powiecie wejherowskim, zderzyły się dwa auta. Jeden z pojazdów to karetka transportowa - tego typu samochody realizują przewozy medyczne (np. przewożą pacjentów z jednej placówki medycznej do drugiej). W wypadku poszkodowane są cztery osoby, które zostały zabrane do szpitala.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Wypadek wydarzył się w piątek, 7 stycznia, służby otrzymały zgłoszenie około godz. 7. O godz. 8.30 działania jeszcze trwały. Droga krajowa nr 6 w tym miejscu jest częściowo zablokowana, wprowadzono ruch wahadłowy.