Luty w Muzeum Miasta Gdyni. Przewidziano urodzinowe atrakcje!

Program Muzeum Miasta Gdyni na luty! Co ciekawego będzie się działo?

Z okazji 97. urodzin Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni zaprasza do odwiedzenia swoich muzealnych magazynów, w których, jak obiecują pracownicy muzeum, kryją się gdyńskie skarby. Odwiedzający muzeum, będą mogli zobaczyć to, co poprzednie pokolenia gdynianek i gdynian pozostawiły po sobie i jaką nową opowieść o mieście można zbudować z przedmiotów, które zazwyczaj nie są prezentowane publicznie. O komfort każdej grupy zadbają działy: historyczny oraz sztuki, które odpowiedzą na wszelkie pytania oraz opowiedzą historię każdego z przedmiotów, który spotka się z zainteresowaniem gości.