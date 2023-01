Luty 2023 roku w Gdyni pod znakiem dwóch wyjątkowych meczów reprezentacji Polski w rugby. Spotkania z Portugalią i Belgią

Rugby Europe Championship 2023 - dwa spotkania międzypaństwowe w Gdyni

Reprezentacja Polski w rugby XV zrobiła w minionym roku dużo skok sportowy awansując na drugi poziom rozgrywkowy. Już w lutym 2023 roku nasi zawodnicy staną przed szansą zmierzenia się z niezwykle mocnymi drużynami. W sobotę, 4 lutego zagrają na wyjeździe z Rumunią. Później przeniosą się na Narodowy Stadion Rugby w Gdyni, gdzie w sobotę, 11 lutego podejmą Portugalię, a tydzień później, 18 lutego Belgię.

Rumunia to wicemistrzowie poprzedniej edycji rozgrywek Rugby Europe Championship. W 2022 roku zwyciężyli w nich Gruzini, co zresztą czynią sukcesywnie od pięciu lat. Nasza drużyna narodowa ma się więc od kogo uczyć. Nikt nie nakłada wielkiej presji na beniaminka w klasie championship. Walijski selekcjoner naszej reprezentacji Chris Hitt będzie miał niewątpliwie duży materiał do analizy.