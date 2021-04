Luksusowy apartament w Sea Towers wystawiony na sprzedaż za 16 milionów złotych. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz "wiszącej willi"

Prof. Simon nad morzem: To co się tu dzieje, to dramat, brak szacunku i egoizm!

- Jestem w Kołobrzegu. To co się tu dzieje, to dramat! To brak szacunku dla innych i egoizm. Póki tak będzie nigdy nie damy sobie rady z epidemią - nie kryje irytacji profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. To pod jego okiem od marca leczone są osoby najciężej zakażone koronawirusem. Gdy profesor wyjechał na urlop, przeraził się. Na nadmorskich promenadach nikt nie nosi maseczek, a restauracje, smażalnie i kluby pełne są ludzi, którzy nie przestrzegają jakichkolwiek norm sanitarnych.