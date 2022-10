Luke Perry, libero Trefla Gdańsk: Śnieg pierwszy raz zobaczyłem w Finlandii. Polskiego nasłuchuję, ale wymowa słów rozwala mój umysł

Kiedy w wyszukiwarce internetowej wpisze się Luke Perry, to na pierwszym miejscu jest sylwetka znanego chociażby z serialu Beverly Hills 90210 aktora amerykańskiego. Czy chciałbyś być bardziej popularny, aby go wyprzedzić?

Szczerze, to nigdy tak do tego nie podchodziłem. Myślę, że Luke Perry był aktorem dużego formatu. Takie pozycjonowanie się w internecie nie jest dla mnie ważne.

Australia to kraj, w którym popularne są krykiet, footy, jako odmiana futbolu amerykańskiego, rugby, tenis, czy pływanie. Jak to się stało, że zostałeś siatkarzem?

Mój brat grał w siatkówkę. Tak dla zabawy, tylko trochę. W szkole miałem podjąć decyzję, jaką dyscyplinę wybrać na lato. Siatkówka była pewną opcją, ponieważ mecze były rozgrywane w weekendy. Zacząłem od krykieta, ale mecze w tej dyscyplinie potrafią przeciągać się nawet do godz. 15. Natomiast siatkówka kończyła się nawet o godz. 10. Muszę się przyznać, że to był powód, dla którego wybrałem piłkę siatkową. Mogłem w ten sposób miło spędzać czas z przyjaciółmi w weekendy. Wciągnąłem się w to, a pomagało także to, że nasz zespół spisywał się bardzo dobrze. Z czasem znalazłem się w kadrze stanu, a potem reprezentacji juniorskiej kraju. Dostałem stypendium Australijskiego Instytutu Sportu w Canberze, gdzie trafiają najlepsi sportowcy. Dzięki temu zostałem zawodowcem.