Łukasz Zwoliński, piłkarz Lechii Gdańsk: Nie jestem przyzwyczajony wchodzić z ławki. Chcę grać w pierwszym składzie i dałem jasny sygnał

Nie, nie wiedziałem. Cieszę się, że po raz kolejny jest jakiś jubileusz i udaje mi się w nim strzelić bramkę. Najważniejszym jubileuszem dla nas jest to, że w końcu wyszliśmy ze strefy spadkowej. Mam nadzieję, że to będzie mocny bodziec do tego, żebyśmy szli w górę tabeli.

Życie toczy się od Stali do Stali, Twoje także. Poprzednia wygrana u siebie to był właśnie mecz ze Stalą, a Ty w majowym meczu popisałeś się hat-trickiem. Znowu był VAR i kontrowersja. Miałeś wątpliwości czy ten gol będzie uznany?

Nie jestem sędzią, ale to już kwestia interpretacji przepisów. Skoro ta bramka była sprawdzana dosyć długo, to najwyraźniej została strzelona prawidłowo.

Nie rozpieszczamy kibiców w tym sezonie. Sami doprowadziliśmy do tego, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się w tabeli i to nie jest łatwe, żeby grać ładnie dla oka, kiedy trzeba scrollować tabelę, żeby znaleźć w niej Lechię. Styl nie jest dziś ważny tylko liczą się wyniki. A jak będą wyniki, to i wróci nasz styl, bo to nie jest przypadek, że graliśmy w europejskich pucharach i ładnie dla oka. Uważam, że w tym składzie to nadal jest możliwe. To jest kwestia pewności siebie, a na pewno ją zyskaliśmy po dwóch zwycięstwach z rzędu.

Przed Lechią dwumecz z Legią, która postraszyła wygrywając wysoko z Jagiellonią w Białymstoku.

Znamy naszą Ekstraklasę z tego, że jest nieprzewidywalna i za to ją kochamy. Nie pojedziemy do stolicy, żeby czekać na najniższy wymiar kary. Ja lubię grać z Legią i cieszę się, że możemy sprawdzić się z mocnym rywalem. Kilka dni później gramy z Legią w Gdańsku w Pucharze Polski i chciałbym gorąco zaprosić wszystkich kibiców, bo wiem, jakie wsparcie dają nam z trybun. Wspierają też nas na wyjazdach, a my udamy się do Warszawy nie z myślą o Pucharze Polski u siebie, ale żeby wygrać i przywieźć ze stolicy trzy punkty.