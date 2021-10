Lukas Kampa, rozgrywający Trefla Gdańsk: Wiele razy powiedziałem, że w Polsce czuję się jak w domu. Podoba mi się Gdańsk i bliskość morza

Niezmiernie się cieszę, że mogę z panem porozmawiać po polsku. To niespotykana sytuacja, bo zazwyczaj to Polacy uczą się języka niemieckiego.

(śmiech). No tak, ale mieszkam w Polsce. To już osiem lat. Już od początku chciałem się uczyć polskiego. To chyba najważniejsze, aby dobrze się czuć. Codziennie uczę się czegoś nowego i widzę, że ludzie to szanują. Cieszę się, że rozmawiać z kibicami po meczu. Dla mnie to coś normalnego.

Był już tutaj w Gdańsku taki włoski trener, który nie chciał się polskiego uczyć. Zna go pan może?

(śmiech). To jest indywidualna sprawa. Kiedy grałem we Włoszech (w klubach z Piacenzy i Modeny – przyp.), to uczyłem się języka włoskiego. To jest ważne dla mnie, ale także dla drużyny. Teraz polski jest moim językiem w treningu. Ja chcę to rozumieć, a nie tylko czekać na wytłumaczenie. Tak jak powiedziałem, to zawsze indywidualna sprawa.