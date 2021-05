Lukas Kampa i Patryk Łaba to nowe twarze w Treflu Gdańsk. Żółto-czarni skompletowali skład na sezon 2021/2022

Bartłomiej Lipiński zostaje w Treflu Gdańsk na drugi sezon. Skład drużyny z Ergo Areny zamyka natomiast przyjmujący Patryk Łaba, który tym samym zadebiutuje w PlusLidze. Zespół prowadzony przez trenera Michała Winiarskiego jest już zatem w komplecie.

Trefl Gdańsk skład na sezon 2021/2022 Potwierdziły się nieoficjalne informacje i w sezonie 2021/2022 w PlusLidze Trefl Gdańsk będzie występował w składzie niewiele zmienionym. W Ergo Arenie nadal będą występować Mariusz Wlazły, Mateusz Mika, Bartłomiej Lipiński czy Maciej Olenderek. Kluczowa zmiana zaszła na pozycji pierwszego rozgrywającego. Marcina Janusza zastąpił bowiem Lukas Kampa. W poniedziałek, 24 maja 2021 roku Trefl Gdańsk oficjalnie poinformował o skompletowaniu całego składu. Klub odkrył ostatnie karty. Wyróżniający się przyjmujący Lipiński nadal będzie występować w żółto-czarnym stroju. Nowym siatkarzem Trefla jest natomiast znany głównie z zaplecza PlusLigi Patryk Łaba. Co ciekawe, Trefl będzie pierwszym zespołem w najwyższej klasie rozgrywkowej, którego barw Bartłomiej Lipiński będzie bronił co najmniej dwa sezony. W ubiegłych rozgrywkach wystąpił w 30 ligowych starciach i zdobył w nich 416 punktów – 344 atakiem, 38 blokiem i 34 bezpośrednio z pola zagrywki. Sześciokrotnie po spotkaniach wybierany był najlepszym zawodnikiem spotkania, co uplasowało go na czwartej pozycji w ligowym rankingu MVP. Przez komentatorówstarć Lipiński wielokrotnie określany był liderem Trefla, a w ośmiu spotkaniach notował co najmniej 20 punktów.

- Bardzo się cieszę, że będę mógł kolejny sezon grać w Gdańsku. To świetne miejsce do gry, jak i do życia. Czuję się tutaj świetnie, klub jest bardzo profesjonalny i wszystko jest dobrze zorganizowane, a to przekłada się na fajne wyniki. Na pewno w mojej decyzji duże znaczenie miało też to, że trenerem zespołu dalej będzie Michał Winiarski. Czuję, że zrobiliśmy duży krok do przodu jako zespół. Skład drużyny w dużej mierze pozostaje niezmienny, więc i ja postanowiłem zostać. To tylko wyjdzie nam na plus i będziemy mogli dalej pracować i cieszyć kibiców nasza grą. Mam tylko nadzieję, że w tym roku zobaczymy się już wszyscy w hali – mówi Bartłomiej Lipiński, który związał się z klubem nowym, rocznym kontraktem.

Pozycję przyjmujących, a jednocześnie także cały skład Trefla na przyszły sezon zamyka Patryk Łaba. Przyjmujący, który w lipcu skończy 30 lat mierzy 188 cm i do Gdańska przenosi się z I-ligowego zespołu BKS Visła Bydgoszcz.

- Spełnienie swojego marzenia o grze w PlusLidze jest super uczuciem, a szczególnie, gdy dołącza się do takiej drużyny, jaką jest Trefl Gdańsk. Piękne miasto, morze, zgrany zespół, sztab trenerski i wspierający kibice to tylko niektóre punkty z długiej listy pozytywów. Szczególnie cieszę się na współpracę z trenerem Winiarskim, bo jako przyjmujący wiem, że mogę wiele się od niego nauczyć – mówi Patryk Łaba, który podpisał z Treflem Gdańsk roczną umowę. Z takiego składu na pozycji przyjmujących bardzo zadowolony jest także trener Michał Winiarski. – Bartek Lipiński ma za sobą jeden z lepszych sezonów. Wierzę, że jest to jednak dopiero początek i z roku na rok będzie się rozwijał jeszcze bardziej, dlatego bardzo się cieszę, że z nami zostaje. Patryk Łaba to z kolei zawodnik, który zamyka nasz skład. Mimo niższych parametrów jest zawodnikiem bardzo wszechstronnym, którego obserwuję już od dłuższego czasu. Myślę, że przyszedł także czas dla niego, by sprawdzić się w PlusLidze. Wierzę w to, że ze swoim dotychczasowym doświadczeniem wniesie dużo do naszego zespołu, a także sam również będzie mógł się rozwinąć, ponieważ będzie to dla niego wyzwanie – mówi trener Michał Winiarski.

Trefl Gdańsk skład w PlusLidze Rozgrywający: Lukas Kampa, Łukasz Kozub

Lukas Kampa, Łukasz Kozub Atakujący: Mariusz Wlazły, Kewin Sasak

Mariusz Wlazły, Kewin Sasak Przyjmujący: Bartłomiej Lipiński, Mateusz Mika, Moritz Reichert, Patryk Łaba

Bartłomiej Lipiński, Mateusz Mika, Moritz Reichert, Patryk Łaba Środkowi: Pablo Crer, Bartłomiej Mordyl, Karol Urbanowicz, Jordan Zaleszczyk

Pablo Crer, Bartłomiej Mordyl, Karol Urbanowicz, Jordan Zaleszczyk Libero: Maciej Olenderek, Dawid Pruszkowski

