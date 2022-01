Ludzie znikąd, czyli skąd się wzięła eurolewica Krzysztof Maria Załuski

Joshka Fischer w 1983 r. Wtedy był już deputowanym Zielonych do Bundestagu Bundesarchiv,

W ostatni piątek w „Rejsach” ukazał się tekst „Niemcy na energetycznym rozdrożu”. Materiał dotyczył energetycznych dylematów naszych sąsiadów. Pisząc go, próbowałem dociec również genezy zupełnie niezrozumiałej miłości eurolewicy do rosyjskiej ropy i gazu. Przy tej okazji wspomniałem o Joschce Fischerze, Danielu Cohn-Benditcie i paru innych Zielonych, którzy za młodu otarli się o lewacki terroryzm, a na starość wylądowali na szczycie unijnej drabiny władzy… Po publikacji dostałem kilka e-maili, odebrałem parę telefonów i SMS-ów. Czytelnicy poprosili o szczegóły… Oto one.