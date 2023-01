Lubiany Gdańsk Maraton kosztuje milion złotych, więc na razie wypada z kalendarza. Więcej krótszych biegów pojawi się w 2023 roku

Gdańsk Maraton znika z kalendarza biegowego na rok 2023

- Jest swego rodzaju żal - mówi nam Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu. - Nasze wieloletnie starania o stworzenie dobrej imprezy długodystansowej na Pomorzu musi zostać zawieszone. Tak to traktuję. Wpłynęły na to ubogi rynek sponsorski oraz sytuacja budżetu miejskiego. Powszechnie wiadomo, jakie obecnie są ceny chociażby energii elektrycznej, gazu czy ciepła, które w znaczący sposób obciążają nasz budżet. Stanęliśmy w sytuacji wyborów czy zmieniać coś w kwestii np. bezpieczeństwa kąpielisk czy dbania o sprawność obiektów sportowych. To trudny wybór, ale w obecnej sytuacji jedyny możliwy. Podobna sytuacja jest we Wrocławiu, gdzie maraton organizowany jest od kilkudziesięciu lat i też znika z mapy sportowej. Mam nadzieje że przerwa w organizacji tej imprezy nie będzie długa.