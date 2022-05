LPP SA po 20 latach żegna się z Rosją. Spółka sprzedała chińskiemu konsorcjum swój rosyjski biznes.

Konsekwencją zawartej transakcji będzie zakończenie działalności Grupy LPP na terytorium Rosji, po 20 latach obecności na tym rynku.

Chiński inwestor nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP SA, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej.

Konieczność zawieszenia działalności w Ukrainie i decyzja o zamknięciu wszystkich sklepów stacjonarnych oraz sprzedaży online na rynku rosyjskim oznacza dla LPP utratę blisko 25 proc. przychodów. Frma wyznaczyła już nowe kierunki w swojej strategii rozwoju. Plany biznesowe LPP przewidują dalszą ekspansję zagraniczną w Europie.

– Po trudnym okresie pandemii stanęliśmy przed kolejnymi wyzwaniami związanymi z utratą znaczącej części sieci sprzedaży. Pomimo tego sytuacja spółki pozostaje stabilna, a spodziewane przychody za bieżący rok obrotowy na poziomie ponad 16 mld zł pozwalają nam myśleć ze spokojem o przyszłości LPP. Z drugiej strony, wobec braku możliwości przewidzenia przyszłej sytuacji w pogrążonej w wojnie Ukrainie, postanowiliśmy skoncentrować się na rozwoju w krajach Unii Europejskiej, w których dziś już jesteśmy obecni z naszą ofertą. Równolegle chcemy zadebiutować na nowych rynkach, szczególnie w regionie Europy Południowej, gdzie widzimy potencjał wzrostu dla naszych marek. W naszej opinii te konkretne decyzje i ambitne plany dalszej ekspansji zagranicznej pozwolą nam na utrzymanie stabilnej kondycji Grupy, niezależnie od sytuacji na rynkach wschodnich – zapowiada Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.