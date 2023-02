LPP kontynuuje ekspansję na rynkach Zachodniej Europy. Sinsay z salonami we Włoszech i w Grecji

Sklepy we włoskim Marcon i greckim Heraklionie zostały otwarte na przełomie roku w ramach ekspansji na rynkach Europy Południowo-Zachodniej. Mają powierzchnię ponad 1 tys. m kw. Klienci nowych lokalizacji znajdą w nich pełen asortyment marki, obejmujący kolekcje modowe, kosmetyki i elementy wyposażenia wnętrz.

Jeszcze w tym roku salony Sinsay pojawią się w kolejnych europejskich miastach, w tym m.in. w takich lokalizacjach jak Mediolan, Saloniki czy Ateny.

- Duże zainteresowanie ofertą online we Włoszech przekonało nas do uruchomienia sprzedaży stacjonarnej Sinsay w tym kraju. Debiut w tym miejscu jest nieprzypadkowy. Rynek włoski traktujemy jako przyszłościowy również dla innych brandów. Takim obszarem jest też Grecja. Jesteśmy przekonani, że dostępność oferty zarówno w kanale e-commerce jak i w sprzedaży tradycyjnej przyczyni się do wzmocnienia naszej pozycji na Bałkanach, które już od kilku lat pozostają dla nas jednym z najważniejszych regionów - komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.