LPP Deutschland przeszła proces naprawczy i powraca do normalnej działalności

W czerwcu LPP, największa firma odzieżowa w kraju, informował, że wdrożone zostały działania mających na celu poprawę sytuacji spółki LPP Deutschland GmbH, w tym objęciu jej czasową ochroną przed wierzycielami. Teraz gdańska firma komunikuje, że postępowanie zostało zakończone i niemiecki oddział wraca do normalności.

- Renegocjowane umowy pozwoliły zwłaszcza na znaczące obniżenie czynszów, a poprzez to powstała szansa na osiągnięcie rentowności prowadzonej przez nią działalności. W konsekwencji LPP Deutschland GmbH powraca do działalności w normalnym trybie - informuje LPP.

Gdańska firma zanotowała w pierwszej połowie roku rozrachunkowego liczonej od lutego do końca lipca przychody niższe o 21 proc. Wyniosły 3,28 mld zł w porównaniu z 4,17 mld zł rok wcześniej. W sklepach stacjonarnych sprzedaż spadła o 39 proc. w porównaniu do odpowiedniego okresu roku poprzedniego, za to sprzedaż przez internet wzrosła ponad dwukrotnie, o 123 proc. osiągając poziom 1 miliarda zł.

Firma mocno stawia na rozwój kanału e-commerce. Niedawno wprowadziła opcję odroczonej płatności za zakupy. W magazynie w Gdańsku odpowiadającym za kompletację zamówień wprowadza rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które skracają drogę towaru do klienta i podnoszą wydajności.